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Главный тренер Камеруна прокомментировал поражение от сборной России

Главный тренер Камеруна прокомментировал поражение от сборной России
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Главный тренер Камеруна Ригобер Сонг высказался о товарищеском матче со сборной России (0:1).

«Прекрасная игра двух команд. Я доволен своими футболистами. Важно отметить, что сборная России — очень хорошо сыгранная команда, игроки у них хорошо знают друг друга. Нам не удалось воплотить некоторые моменты в игре. У нас были хорошие возможности забить, но не получилось. Я доволен нашей командой — это отличный этап подготовки к будущим матчам

Нгамалё достоин войти в число игроков, которые поедут на Кубок Африки. У него есть классные качества. Для нас важно, чтобы он был с нами», — передаёт слова Сонга корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

До этого матча команды встречались лишь дважды. На чемпионате мира 1994 года сборная России разгромила камерунцев со счётом 6:1, а в июне 2011 в товарищеской игре команды разошлись миром — 0:0.

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