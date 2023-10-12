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Дюков: у Алаева есть вопросы к судейскому корпусу, но можно было задать их напрямую

Дюков: у Алаева есть вопросы к судейскому корпусу, но можно было задать их напрямую
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал критические слова президента Российской Премьер-Лиги Александра Алаева в отношении Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

«Это рабочий момент. У Александра Александровича есть вопросы к людям, которые отвечают у нас за судейство. В принципе можно было задать их напрямую, а не через СМИ. Что произошло, то произошло. Сейчас прямой контакт установлен. Если это общение [ещё] не состоялось, то произойдёт в ближайшее время», — передаёт слова Дюкова корреспондент «чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ранее Алаев заявил, что ЭСК РФС дискредитировала себя в текущем составе из-за принятых в последнее время решений. К примеру, ЭСК РФС поддержала спорный пенальти в ворота «Урала» в матче с «Ростовом».

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