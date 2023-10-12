Тренер Камеруна: у России действия доведены до автомата, с молодыми игроками было тяжёло

Главный тренер Камеруна Ригобер Сонг высказался о товарищеском матче со сборной России (0:1), где уточнил, что россияне подвижны и хороши технически.

«Сборная России — подвижная команда, игроки хороши технически. Они принимали решение на скорости, много действий доведены до автоматизма. Нам было тяжёло справиться с их молодыми игроками. У сборной России много классных качеств», — передаёт слова Сонга корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

До этого матча команды встречались лишь дважды. На чемпионате мира 1994 года сборная России разгромила камерунцев со счётом 6:1, а в июне 2011 в товарищеской игре команды разошлись миром — 0:0.

Напомним, сборная России под руководством Валерия Карпина впервые за два года играла в Москве.