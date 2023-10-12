Сафонов: рад, что с Камеруном я сыграл 90 минут. Мои ощущения близки к счастью

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов заявил, что был рад сыграть за национальную команду 90 минут.

«Раз на сегодняшнюю игру поставили, наверное, на этом сборе меня можно назвать первым номером. Но я всё-таки сторонник того, что нужно постоянно доказывать в сезоне, что я держу форму, подходить к каждому сбору с чистого листа, доказывать, что именно я должен играть. Рад, что на этот сбор получилось, мне доверили игру с Камеруном 90 минут. Мои ощущения близки к счастью», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, Сафонов дебютировал за сборную России при бывшем главном тренере команды Станиславе Черчесове летом 2021 года. В общей сложности голкипер провёл за сборную 11 матчей, где пропустил восемь мячей и 6 матчей сыграл на ноль.