Карпин ответил на вопрос, кайфанула ли сборная России в матче с Камеруном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча российской национальной команды с Камеруном.

«Мы кайфанули? Нервов было больше чем кайфа. Многое получалось, но очень многое не получалось. Вынос Камеруна состоялся? Состоялся матч, который мы выиграли», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 12 октября, состоялся товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халидом Салехом Аль-Тураисом (Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Россия одержала победу со счётом 1:0.

В понедельник, 16 октября, российская национальная команда сыграет с ещё одной африканской командой — Кенией. Встреча состоится в Анталье (Турция).