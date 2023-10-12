Соболев: если честно, ничего не знаю о сборной Кении. Только, что быстро бегают

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев после матча со сборной Камеруна (1:0) заявил, что ничего не знает о следующем сопернике российской команды — сборной Кении, игра с которой пройдёт 16 октября в Турции.

«Честно, ничего не знаю о сборной Кении. Знаю только, что быстро бегают, но в футболе есть мяч. Но мы тоже с мячом на «вы», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Соболев дебютировал за национальную команду в октябре 2020 года при бывшем главном тренере сборной Станиславе Черчесове. По итогу Александр сыграл за Россию 13 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Напомним, до этого матча сборные России и Камеруна встречались лишь дважды. На чемпионате мира 1994 года сборная России разгромила камерунцев со счётом 6:1, а в июне 2011 в товарищеской игре команды разошлись миром — 0:0.