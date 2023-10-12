Александр Соболев: из сборной Камеруна понравился Абубакар

Нападающий сборной России Александр Соболев рассказал, кто из игроков камерунской национальной команды ему запомнился больше всего.

«Наверное, запомнился Абубакар. Мощный нападающий, хорошо бежит. Я смотрел на него во втором тайме, мне понравился. Футболками ни с кем не менялся», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 12 октября, состоялся товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халидом Салехом Аль-Тураисом (Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Россия одержала победу со счётом 1:0.

В понедельник, 16 октября, российская национальная команда сыграет с ещё одной африканской командой — Кенией. Встреча состоится в Анталье (Турция).