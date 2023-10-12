Карпин: Джикия не играл? Потому что я так решил, потому что мне так захотелось

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал, почему он принял решение, что защитник «Спартака» Георгий Джикия не сыграет в товарищеском матче с национальной командой Камеруна (1:0).

«Джикия не играл? Потому что я так решил. Почему я так решил? Потому что мне так захотелось», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 12 октября, состоялся товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халидом Салехом Аль-Тураисом (Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Россия одержала победу со счётом 1:0.

В понедельник, 16 октября, российская национальная команда сыграет с ещё одной африканской командой — Кенией. Встреча состоится в Анталье (Турция).