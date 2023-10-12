Карпин — об отстранении ОКР: а до этого допуск был, что ли? Что-то изменилось?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал новость о временном отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

«Об отстранении ОКР не слышал — сегодня день матча. А что, до этого, что ли, допуск был? Что-то изменилось что-ли?», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В заявлении организации сообщается, что включение олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР нарушает Олимпийскую хартию.

Напомним, ранее президент ОКР Станислав Поздняков объявил о включений в состав организации региональных олимпийских комитетов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Решение было принято на заседании исполкома ОКР, прошедшем 5 октября в Москве.