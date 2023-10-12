Созин: это первый матч сборной России после бана, когда к Карпину и игрокам нет вопросов

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о матче, где сборная России обыграла сборную Камеруна со счётом 1:0.

«Это первый матч сборной России под руководством Карпина после санкций на РФС, когда к сборной и тренеру нет никаких вопросов по составу, самоотдаче и результату. Никто не провалился, никто не выпадал. Мы наконец-то вспомнили, что такое сборная России и что такое праздник. А победа – приятна, хоть результат был и не так важен», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сегодня, 12 октября, состоялся товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халидом Салехом Аль-Тураисом (Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Россия одержала победу со счётом 1:0.

В понедельник, 16 октября, российская национальная команда сыграет с ещё одной африканской командой — Кенией. Встреча состоится в Анталье (Турция).