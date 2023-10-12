Александр Самедов высказался о победе сборной России над Камеруном

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал победу российской национальной команды над Камеруном (1:0).

«Победили, молодцы, была нормальная игра. Я сегодня ждал большего от Камеруна, но это можно связать с тем, что Россия играла лучше. Очень важный фактор, что выиграли дома, при своих болельщиках, хорошая публика собралась. Был почти полный стадион, классная атмосфера, ребята молодцы.

Игра Сафонова? Сегодня он хороший матч провёл, но есть и Илья Лантратов, который себя хорошо проявляет в «Локомотиве». Все сегодня молодцы!», — приводит слова Самедова Metaratings.

В понедельник, 16 октября, российская национальная команда сыграет с ещё одной африканской командой — Кенией. Встреча состоится в Анталье (Турция).