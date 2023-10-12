Президент «Милана»: мы хотим построить самый красивый стадион в мире

Президент «Милана» Паоло Скарони заявил, что клуб хочет построить новый и самый красивый стадион в мире.

«Я работаю над этой темой уже много лет. С самого первого дня, разговаривая с мэром Милана, я всегда пытался убедить его, что мы должны сделать «Сан-Сиро» самым красивым стадионом в мире. Проблема затянулась на годы, но это не закрыло вопрос окончательно, при этом заблокировало мечты «Милана» и «Интера». И вот мы начали оценивать возможность строительства нового стадиона собственными силами.

Мы хотим создать самый красивый стадион в мире. Это будет экологически чистый стадион на 70 тыс зрителей. Мы хотим привнести ценность в изолированную и затерянную территорию. Поэтому мы решили сделать стадион в Сан-Донато. Это будет миллиардная инвестиция, при этом будет часть собственного капитала, примерно треть стоимости строительства, и две трети заёмных денег. В наших планах первый матч должен пройти в июле-августе 2028 года.

На этой земле у нас будут проблемы с парковкой и транспортным сообщением, потому что это своего рода остров между двумя дорогами, и поэтому для соединения с остальной частью города потребуются мосты. Мы создадим коммерческую деятельность, а не торговый центр. Там будут рестораны и развлекательные мероприятия. Это место, которое будет жить круглый год. Будут матчи, а также другие мероприятия, такие как концерты. Это будет очень оживлённый район. Там будут большие зелёные зоны, которые станут пригодными для использования, поскольку будут связаны с остальной территорией вокруг», — приводит слова Скарони Sky Sports.