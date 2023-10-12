Председатель правления «Эвертона» Кенрайт успешно перенёс операцию по удалению опухоли

Председатель правления «Эвертона» Билл Кенрайт восстанавливается в домашних условиях после перенесённой операции по удалению раковой опухоли в печени.

«Процедура прошла успешно, но осложнения во время операции потребовали длительного пребывания в отделении интенсивной терапии. Сейчас Мистер Кенрайт выписался из больницы. Он вернулся домой, чтобы продолжить восстановление, которое, как ожидается, будет длительным.

Вплоть до дня процедуры председатель продолжал выполнять все свои клубные обязанности, усердно работая вместе с мистером Мошири, чтобы способствовать предполагаемому поглощению 777 Partners и поддерживая Кевина Телуэлла в летней трансферной деятельности клуба.

Мистер Кенрайт всегда яростно защищал свою частную жизнь и благодарен за то, что его конфиденциальность соблюдалась в это трудное время. Он надеется, что это продолжится после этого объявления», — сказано на официальном сайте Эвертона.