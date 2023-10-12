Даев — о Камеруне: в нашем положении организовать подобный матч – это просто здорово

Бывший защитник сборной России Вячеслав Даев прокомментировал победу российской национальной команды в товарищеском матче с Камеруном (1:0).

«В целом впечатления от матча положительные, потому что мы увидели победу над очень сильным соперником. В нашем положении организовать подобный матч – это просто здорово. Да, конечно, не без огрехов в исполнении наших футболистов. Игра могла сложиться по-другому, но удача сегодня была на нашей стороне.

Кого бы отметил сегодня в составе сборной России? В первую очередь Матвея Сафонова. Он сыграл отлично, столько выходов один на один отразил сегодня. Просто молодец», — приводит слова Даева Metaratings.

В понедельник, 16 октября, российская национальная команда сыграет с ещё одной африканской командой — Кенией. Встреча состоится в Анталье (Турция).