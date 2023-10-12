Ондуа: гордость — играть дома перед своими родителями, братьями, сёстрами и друзьями

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа поделился эмоциями от матча с Россией (0:1).

«Просто гордость — играть дома перед своими родителями, братьями, сёстрами и друзьями. Для меня это было что‑то великолепное. Я очень хочу поблагодарить каждого зрителя, который был на стадионе, и тех, кто смотрел матч по телевизору. До слёз здесь играть, мне эта страна многое дала, сегодня и завтра будет давать. Необъяснимые эмоции, гордость, что я здесь вырос и что я сегодня играю на таком уровне благодаря российской школе.

Видел, сколько камерунцев было на стадионе, нас очень хорошо поддерживали. Русские зрители, которые были, тоже нам давали эмоции. Они хотели получить спектакль. Думаю, футбол сегодня всех порадовал», — сказал Ондуа в эфире «Матч ТВ».