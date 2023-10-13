В мадридском «Реале» отказались от идеи покупки нападающего грядущей зимой

Руководство мадридского «Реала» приняло решение не подписывать нового нападающего в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, изначально в руководстве «сливочных» была дискуссия относительно целесообразности покупки форварда. Однако первые лица клуба сошлись на том, что английский полузащитник Джуд Беллингем, показавший высокую результативность на старте сезона, станет системообразующей фигурой в команде и отказались от намерений по приобретению нападающего. Также в руководстве «Реала» довольны тем уровнем игры, который демонстрирует форвард Хоселу.

Напомним, в нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 10 матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился десятью голами и тремя результативными передачами.

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