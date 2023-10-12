Ондуа — об игре со сборной России: обидно, что проиграли, но матч был хороший

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа прокомментировал товарищеский матч с Россией (0:1).

«Обидно, что проиграли, но матч был хороший, такие спарринги нам в будущем помогут. Хочу поблагодарить каждого болельщика, который пришёл на стадион, тех, кто пишет мне. Играть здесь великолепно. У нас было много моментов, но мы не смогли забить

Если бы играли Шупо‑Мотинг, Замбо Ангисса, было бы больше шансов? Я бы так не сказал, в первом тайме мы создали много моментов, надо их реализовывать. Всегда хочется показать себя», — сказал Ондуа в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 12 октября, состоялся товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халидом Салехом Аль-Тураисом (Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Россия одержала победу со счётом 1:0.