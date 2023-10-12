Бывшая жена Алвеса: для меня Дани не существует, для меня он умер

Динора Сантана, бывшая жена Алвеса заявила об окончательном разрыве связей с экс-защитником «Барселоны» Дани Алвесом.

«Для меня его не существует, для меня он умер. Я всегда сдерживалась, никогда не выступала, никогда не устраивала скандалов…

Всё, о чём я говорила меня просили сказать, а у меня здесь есть сообщения из WhatsApp. «Смотри, когда он прибудет в аэропорт… у тебя будет пресса, ты скажешь это и это. Когда ты выйдешь из тюрьмы, ты скажешь то, то и это…

Никто на меня не давил, но я сделала это, чтобы помочь отцу моих детей. Он использовал меня, даже когда я ему помогала. Быть детьми предполагаемого насильника – это очень неприятно. Я хочу, чтобы он исчез из моей жизни», — сказала Сантана в эфире передачи Cuatro al día.

Напомним, Алвес находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.