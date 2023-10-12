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Сборная Турции с минимальным счётом обыграла сборную Хорватии и поднялась на 1-ю строчку

Сборная Турции с минимальным счётом обыграла сборную Хорватии и поднялась на 1-ю строчку
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Сегодня, 12 октября, в матче 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встречались сборные Хорватии и Турции. Игра проходила в Осиеке на стадионе «Опус-Арена». Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу турков. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи Хорватия — Турция.

На 30-й минуте Салих Озджан из глубины поля выполнил заброс вперёд на Барыша, Ливакович очень неудачно выбежал из своей штрафной площади и его легко перебросил Йылмаз.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа D. 7-й тур
12 октября 2023, четверг. 21:45 МСК
Хорватия
Окончен
0 : 1
Турция
0:1 Йылмаз – 30'    

По итогу после шести сыгранных матчей группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 сборная Турции в своём активе имеет 13 очков и располагается на 1-ом месте. Сборная Хорватии после пяти сыгранных матчей находится на 2-й позиции с десятью очками.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти.

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