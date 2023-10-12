Норвегия разгромила Кипр. Холанд оформил дубль

Сегодня, 12 октября, состоялся матч 7-го тура группового этапа квалификации Евро-2024 между Кипром и Норвегией. Встреча проходила на стадионе «АЕК-Арена» в Ларнаке, Кипр. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Норвегия разгромила Кипр со счётом 4:0.

В первом тайме был забит лишь один гол. Его автором стал нападающий «Вильярреала» Александр Сёрлот. Киприоты продолжали сдерживать атаки норвежцев вплоть до 65-й минуты, пока форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не отправил мяч в сетку ворот хозяев. Спустя ещё семь минут Холанд оформил дубль, а на 81-й минуте полузащитник Фредрик Эурснес установил окончательный счёт.

В активе Норвегии стало 10 очков после шести сыгранных матчей. Команда занимает третью строчку в турнирной таблице группы А. Кипр с нулём очков — последний.