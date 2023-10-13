Албания разгромила Чехию, Польша переиграла Фарерские острова, Косово победило Андорру

В четверг, 12 октября, состоялись матчи 7-го тура группового этапа квалификации Евро-2024. В одном из поединков встречались сборные Албании и Чехии. Игра проходила на стадионе: «Эйр Албания» в Тиране, Албания. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск.
Албанцы разгромили Чехию со счётом 3:0. Первый гол забил полузащитник Ясир Асани и дважды отличился форвард Таульянт Сефери. Стоит отметить, что гости играли в меньшинстве с 40-й минуты. С поля был удалён Моймир Хитил.
В другой встрече группы Е встречались Фарерские острова и Польша. Поляки одержали уверенную победу 2:0. Голами отметились экс-игрок «Динамо» Себастьян Шиманьски и форвард Адам Букса.
Группу Е возглавляет Албания (13), на втором месте идёт Польша (9). Третье место у Чехии (8). Молдова занимает четвёртую позицию (8). Фарерские острова с одним очком — последние.
В ещё одном матче Андорра принимала Косово. Гости победили, забив три безответных мяча. Дубль оформил Милот Рашица, один гол на счету Алтин Зекири.
Косово с семью занимает четвёртое место в группе I. Андорра набрала два очка и располагается на последнем месте.
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