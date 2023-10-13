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Захарян, Мелёхин и Ренан не попали в окончательный список на награду Golden Boy

Объявлен окончательный список из 25 претендентов на награду Golden Boy, куда не попали россияне Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания) и Виктор Мелёхин («Ростов», Россия), а также бразилец Роберт Ренан («Зенит», Россия), сообщает Tuttosport.

Полный список:

Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, Испания), Джамал Мусиала («Бавария», Германия), Хави Симонс («РБ Лейпциг», Германия), Антониу Силва («Бенфика», Португалия), Алехандро Бальде («Барселона», Испания), Флориан Вирц («Байер 04», Германия), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг», Германия), Джорджо Скальвини («Аталанта», Италия), Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед», Англия), Леви Колвилл («Челси», Англия), Йохан Бакайоко (ПСВ, Голландия), Милош Керкез («Борнмут», Англия), Артур Вермерен («Антверпен», Бельгия), Эван Фергюсон («Брайтон», Англия), Лукас Гурна-Дуат («Зальцбург», Австрия), Варрен Заир-Эмри («ПСЖ», Франция), Усман Дьоманде («Спортинг», Португалия), Арнау Мартинес («Жирона», Испания), Матис Тель («Бавария», Германия), Анди Диуф («Ланс», Франция), Арда Гюлер («Реал» Мадрид, Испания), Билал Эль-Ханнус («Генк», Бельгия), Мартин Батурина («Динамо» Загреб, Хорватия), Жоау Невеш («Бенфика», Португалия) и Ламин Ямал («Барселона», Испания)

Напомним, Арсен Захарян, Виктор Мелёхин и Роберт Ренан попали в расширенный список на награду Golden Boy.