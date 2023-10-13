Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка африканских наций — 2023

Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка африканских наций — 2023
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня в Абиджане состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка африканских наций — 2023, который пройдёт в Кот-д’Ивуаре в январе-феврале 2024 года.

Группа А
Кот-д’Ивуар
Нигерия
Экваториальная Гвинея
Гвинея-Бисау

Группа B
Египет
Гана
Кабо-Верде
Мозамбик

Группа С
Сенегал
Камерун
Гвинея
Гамбия

Группа D
Алжир
Буркина-Фасо
Мавритания
Ангола

Группа Е
Тунис
Мали
ЮАР
Намибия

Группа F
Марокко
ДР Конго
Замбия
Танзания

Турнир пройдёт в пяти городах и на шести стадионах Кот-д’Ивуара с 13 января по 11 февраля 2024 года. Изначально соревнования должны были пройти с 23 июня по 23 июля 2023 года. Однако Конфедерация африканского футбола решила его перенести из-за ожидаемых неблагоприятных погодных условий в Кот-д’Ивуаре. Несмотря на то что турнир пройдёт в 2024-м, организаторы сохранили изначальное название с указанием 2023 года.

Материалы по теме
Кубок африканских наций 2025 года пройдёт в Марокко с июня по июль
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android