Сегодня в Абиджане состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка африканских наций — 2023, который пройдёт в Кот-д’Ивуаре в январе-феврале 2024 года.

Группа А

Кот-д’Ивуар

Нигерия

Экваториальная Гвинея

Гвинея-Бисау

Группа B

Египет

Гана

Кабо-Верде

Мозамбик

Группа С

Сенегал

Камерун

Гвинея

Гамбия

Группа D

Алжир

Буркина-Фасо

Мавритания

Ангола

Группа Е

Тунис

Мали

ЮАР

Намибия

Группа F

Марокко

ДР Конго

Замбия

Танзания

Турнир пройдёт в пяти городах и на шести стадионах Кот-д’Ивуара с 13 января по 11 февраля 2024 года. Изначально соревнования должны были пройти с 23 июня по 23 июля 2023 года. Однако Конфедерация африканского футбола решила его перенести из-за ожидаемых неблагоприятных погодных условий в Кот-д’Ивуаре. Несмотря на то что турнир пройдёт в 2024-м, организаторы сохранили изначальное название с указанием 2023 года.