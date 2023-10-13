Сегодня в Абиджане состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка африканских наций — 2023, который пройдёт в Кот-д’Ивуаре в январе-феврале 2024 года.
Группа А
Кот-д’Ивуар
Нигерия
Экваториальная Гвинея
Гвинея-Бисау
Группа B
Египет
Гана
Кабо-Верде
Мозамбик
Группа С
Сенегал
Камерун
Гвинея
Гамбия
Группа D
Алжир
Буркина-Фасо
Мавритания
Ангола
Группа Е
Тунис
Мали
ЮАР
Намибия
Группа F
Марокко
ДР Конго
Замбия
Танзания
Турнир пройдёт в пяти городах и на шести стадионах Кот-д’Ивуара с 13 января по 11 февраля 2024 года. Изначально соревнования должны были пройти с 23 июня по 23 июля 2023 года. Однако Конфедерация африканского футбола решила его перенести из-за ожидаемых неблагоприятных погодных условий в Кот-д’Ивуаре. Несмотря на то что турнир пройдёт в 2024-м, организаторы сохранили изначальное название с указанием 2023 года.