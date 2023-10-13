Мор: сейчас сборная России больше похожа на команду, раньше был набор футболистов

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал матч между сборными России и Камеруна (1:0).

«По такому матчу я соскучился, интересно было смотреть. Соперник хороший. Футболисты сборной Камеруна индивидуально очень сильны, в первом тайме, пока они были свежими, во всех единоборствах наших переигрывали. Когда они подустали, пошли замены, мы смотрелись увереннее. Только один был момент — по правому краю убежал Мбемо, выходил один на один, второй раз за игру хотел забить Сафонову между ног. Такое ощущение, что он не скрывал намерений, показывал, что хотел туда пробить. В концовке таких моментов, которые были в первом тайме, Камерун не создал, мы довели дело до победы.

Мы сегодня не можем разбить игру на части. Экспериментов становится меньше, состав более‑менее выравнивается, обойма какая‑то более ярко выраженная. Сейчас сборная больше похожа на команду. Если раньше был набор футболистов, они играли отрезками, то теперь есть прообраз команды, которая будет играть дальше, изменения будут не такие большие, как раньше. Команда сыгрывается, мы не слышим ни от одного футболиста, что нам не к чему готовиться. Мы ушли от этого. По самоотдачу претензий к игрокам нет.

Не могу сказать, что Соболева можно выделить, только если борьбой, желанием. Потом появились Миранчуки, они вышли, сыграли на своём неплохом уровне, игру не испортили», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».