Рефери путал Миранчуков при замене, Ондуа благодарил трибуны. Фото победы сборной России

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12 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» состоялся товарищеский матч, в котором сборная России принимала команду Камеруна. Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал нападающий столичного ЦСКА Фёдор Чалов, отличившийся на 40-й минуте встречи. Россияне смогли ещё дважды отправить мяч в сетку ворот Камеруна, однако оба гола были отменены из-за офсайда.

До этого матча команды встречались лишь дважды. На чемпионате мира 1994 года сборная России разгромила камерунцев со счётом 6:1, а в июне 2011-го в товарищеской игре команды сыграли вничью — 0:0.

Лучшие фото с матча Россия — Камерун — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Александра Сафонова.