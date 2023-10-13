Президент Ла Лиги Тебас: «ПСЖ» мог бы выиграть чемпионский титул по трате денег впустую

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением относительно финансового состояния испанского чемпионата, а также подверг критике денежную политику руководства «ПСЖ».

«Испанская лига устойчива и входит в пятёрку сильнейших в Европе. Испанский футбол пережил тяжёлые времена во время коронавирусной пандемии, но сейчас он восстановился. Обеспечение его устойчивости является ключевым моментом.

Мы знаем, что во Франции «ПСЖ» потерял почти € 605 млн, и что без финансовых ограничений этот клуб потерял бы гораздо больше. «ПСЖ» мог бы выиграть чемпионский титул по трате денег впустую», — приводит слова Тебаса Sport.es.

Напомним, вчера, 12 октября, в матче квалификации к Евро-2024 сборная Испании обыграла Шотландию со счётом 2:0.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.