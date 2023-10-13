Бубнов назвал игру с Камеруном лучшей для сборной России с момента отстранения

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о товарищеском матче сборных России и Камеруна (1:0).

«Отмечу, что это был самый сильный соперник нашей сборной с момента отстранения. И при этом могу сказать, что это была лучшая игра за тот же период. Качество было высоким — так ровно оба тайма команда Карпина ни в одном из предшествующих матчей не проводила. Даже когда против слабых соперников играли, были перепады, а тут нет. После перерыва, если говорить об обороне, даже лучше получилось.

Полагаю, что такая игра, когда команды действуют в хорошем темпе на встречных курсах, должна была понравиться болельщикам. Обе сборные играли на победу, никто не закрывался. При потере мяча уходили в оборону, но в случае перехвата шли вперёд большими силами. Если говорить о моментах, то у нашей команды были два попадания в каркас ворот, ещё в одном эпизоде можно было забить, плюс два незасчитанных гола. У Камеруна два голевых момента и три выхода один на один с вратарём. Во всех трёх случаях здорово выручил Сафонов.

Вообще получилось немного парадоксально — Россия выиграла, а значит, болельщики, да и тренерский штаб могут быть довольны. Но реализуй свои моменты Камерун, ещё непонятно, какой был бы итоговый счёт. Думаю, по первому тайму должны быть вопросы, особенно к защитникам.

Ещё хотел бы отметить работу бригады из Саудовской Аравии. Отсудили великолепно. Лишний урок для наших арбитров, если уж саудовцы так судят, то нужно в своей работе и нам прибавлять», — приводит слова Бубнова Sportbox.ru.