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Радченко: победа над Камеруном — ответ всем критикам сборной России

Радченко: победа над Камеруном — ответ всем критикам сборной России
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал игру национальной команды в товарищеском матче с Камеруном (1:0). Единственный гол в прошедшей встрече забил Фёдор Чалов.

«Я специально не следил за сборной Камеруна, но у неё сейчас футболисты хорошего уровня, которые играют в европейских чемпионатах, это хорошая сборная с большой историей, и во все времена там играли высококлассные футболисты. Многие ругают состояние нашей сборной, эта победа — ответ всем критикам, которые говорили, что наша команда не может обыграть ни тех, ни других, слабая, но мы видим по этому матчу уровень. Это победа с очень хорошей сборной, это тоже показатель уровня, на котором находится наша команда. Фёдор Чалов — молодец, мы видим его эмоции после забитого мяча, это только первый гол, надеюсь, так и будет продолжаться.

Мой гол Камеруну на ЧМ-1994? Не каждому футболисту доводится участвовать в таком турнире, я забил на чемпионате мира. Это была моя мечта детства, она сбылась, эмоции самые яркие были», — приводит слова Радченко ТАСС.

16 октября сборная России сыграет ещё один товарищеский матч — с Кенией в турецкой Анталье.

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