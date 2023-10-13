Непомнящий: был уверен, что никаких бойкотов со стороны игроков сборной Камеруна не будет

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о проведении товарищеского матча сборной России с Камеруном. Игра завершилась победой россиян со счётом 1:0.

«Игроки из Камеруна лояльны к нам, к России и российскому футболу. Знают, что в РПЛ играют многие африканские футболисты. И довольно успешно. Поэтому я изначально был уверен, что никаких бойкотов со стороны игроков сборной Камеруна из-за нежелания ехать в Россию не будет. Разве что меркантильный интерес мог сказаться. Камерунские футболисты — гордые ребята. Считают себя свободными людьми. И не любят подобное давление в свой адрес. Если руководство их страны, Камеруна, не возражало против проведения матча с Россией, во всяком случае, в октябре, то игроки чётко понимают сигнал», — приводит слова Непомнящего «Известия».

Напомним, Валерий Непомнящий совершил символический первый удар по мячу перед началом встречи.