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«Надеюсь, сборная заслужила поддержку болельщиков». Тренер Латвии — о матче с Арменией

«Надеюсь, сборная заслужила поддержку болельщиков». Тренер Латвии — о матче с Арменией
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Главный тренер сборной Латвии Дайнис Казакевич прокомментировал победу в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Армении (2:0).

«Очень эмоциональная игра, важная победа в тяжёлый период, который переживает наша команда. Думаю, нам удалось соперника удивить как в тактическом плане, так и в выборе состава. Благодарю игроков за самоотдачу и огромное желание выиграть. Без сомнения, это их победа в первую очередь. Надеюсь, теперь наша сборная вновь заслужила поддержку болельщиков», — приводит слова Казакевича официальный сайт УЕФА.

В составе Латвии отличились Янис Икауниекс и Даниэль Балодис. С 53-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Марциса Ошса. Ранее команда потерпела пять поражений подряд.

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