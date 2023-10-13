«Надеюсь, сборная заслужила поддержку болельщиков». Тренер Латвии — о матче с Арменией

Главный тренер сборной Латвии Дайнис Казакевич прокомментировал победу в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Армении (2:0).

«Очень эмоциональная игра, важная победа в тяжёлый период, который переживает наша команда. Думаю, нам удалось соперника удивить как в тактическом плане, так и в выборе состава. Благодарю игроков за самоотдачу и огромное желание выиграть. Без сомнения, это их победа в первую очередь. Надеюсь, теперь наша сборная вновь заслужила поддержку болельщиков», — приводит слова Казакевича официальный сайт УЕФА.

В составе Латвии отличились Янис Икауниекс и Даниэль Балодис. С 53-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Марциса Ошса. Ранее команда потерпела пять поражений подряд.