Боливия проиграла третий матч в отборе ЧМ-2026, пропустив гол от Эквадора на 90+6-й минуте

Сборная Боливии проиграла Эквадору в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира — 2026 в Южной Америке со счётом 1:2. Игра проходила на стадионе «Эрнандо Силес» в Ла-Пасе.
Счёт открыл на 45-й минуте полузащитник гостей Кендри Паэс с передачи хавбека «Челси» Мойсеса Кайседо. Боливийцы сравняли на 83-й минуте усилиями Родриго Рамальо. На 90+6-й минуте эквадорцы забили победный гол. Отличился Кевин Родригес.
До этого матча обе сборные имели ноль в графе очки в отборе на ЧМ-2026: Боливия проиграла две встречи, а Эквадор одержал одну победу, однако ещё перед стартом турнира с него были сняты три очка.
В 4-м туре квалификационного турнира в Южной Америке Боливия сыграет в гостях с Парагваем. Матч пройдёт 18 октября и начнётся в 1:30 мск. Эквадор в тот же день примет Колумбию. Встреча стартует в 2:30 мск.
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