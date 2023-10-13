Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Бразилии не смогла удержать победу в матче с командой Венесуэлы

Сборная Бразилии не смогла удержать победу в матче с командой Венесуэлы
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 октября, сборная Бразилии сыграла вничью со сборной Венесуэлы в 3-м туре квалификации на чемпионат мира – 2026. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Первый гол в матче забили бразильцы. На 50-й минуте после передачи Неймара ворота поразил Габриэл Магальянс. Но на 85-й минуте венесуэльцы смогли отыграться. Защитник Джефферсон Саварино подал в штрафную, и Эдуард Бельо ударом через себя сравнял счёт.

После трёх туров Бразилия занимает второе место с семью очками. Венесуэла расположилась на шестом месте (четыре очка). Возглавляет таблицу Аргентина (девять очков).

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Это первый мундиаль, в финальной стадии которого примут участие сразу 48 команд. Теперь групповой этап будет состоять из 12 групп по четыре команды в каждой, а в плей-офф будут выходить команды, занявшие первое и второе места, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Также появилась стадия 1/16 финала.

ЧМ-2026 - Южная Америка . Южная Америка. 3-й тур
13 октября 2023, пятница. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Венесуэла
1:0 Магальянс – 50'     1:1 Бельо – 85'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android