Сборная Бразилии не смогла удержать победу в матче с командой Венесуэлы

Сегодня, 13 октября, сборная Бразилии сыграла вничью со сборной Венесуэлы в 3-м туре квалификации на чемпионат мира – 2026. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Первый гол в матче забили бразильцы. На 50-й минуте после передачи Неймара ворота поразил Габриэл Магальянс. Но на 85-й минуте венесуэльцы смогли отыграться. Защитник Джефферсон Саварино подал в штрафную, и Эдуард Бельо ударом через себя сравнял счёт.

После трёх туров Бразилия занимает второе место с семью очками. Венесуэла расположилась на шестом месте (четыре очка). Возглавляет таблицу Аргентина (девять очков).

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Это первый мундиаль, в финальной стадии которого примут участие сразу 48 команд. Теперь групповой этап будет состоять из 12 групп по четыре команды в каждой, а в плей-офф будут выходить команды, занявшие первое и второе места, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Также появилась стадия 1/16 финала.