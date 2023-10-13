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Эстония — Азербайджан. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Харин: даже не ожидал вызова в сборную России, но внутри верил в это. Безумно счастлив!

Харин: даже не ожидал вызова в сборную России, но внутри верил в это. Безумно счастлив!
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Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин высказался о дебюте за сборную России.

«Эмоции после матча с Камеруном просто супер. Безумно счастлив дебюту за сборную России! Также рад, что нашей команде удалось одержать победу в непростом матче. Был ли выбор играть за Эстонию? Нет, такой выбор никогда не стоял. Родители у меня русские, никогда не было эстонского паспорта. Если честно, даже не ожидал вызова в сборную России, но внутри верил в это! Атмосфера на вчерашнем матче была великолепной. Пришло большое количество болельщиков на игру. Спасибо огромное каждому!» — сказал Харин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Вчера, 12 октября, сборная России обыграла в товарищеском матче сборную Камеруна со счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Фёдор Чалов.

Следующий матч пройдёт 16 октября со сборной Кении в Анталье (Турция).

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 0
Камерун
1:0 Чалов – 40'    
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