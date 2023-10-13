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Быстров — о матче России с Камеруном: надо лучше готовить футболистов физически

Быстров — о матче России с Камеруном: надо лучше готовить футболистов физически
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров заявил, что футболистам сборной России было физически тяжело в товарищеском матче с Камеруном (1:0).

«Многие игроки, которые вышли на футбольное поле, говорили, что в чемпионате России не испытывали таких сложностей. У Волкова, который большой объём работы делает в «Краснодаре», немного свело ногу, но выдержал, почти до конца доиграл. Это касается каждого. Это большая проблема, тренерам РПЛ надо обратить внимание. Надо лучше готовить футболистов физически, требовать, чтобы они не останавливались, не играли на удержание счёта, продолжали действовать активно», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

В прошедшем накануне матче сборная России одержала победу с минимальным счётом над Камеруном благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. 16 октября команда Валерия Карпина сыграет с Кенией.

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