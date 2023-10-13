Экс-игрок ЦСКА Карпов отреагировал на жёсткую шутку Василия Березуцкого в «Коммент.Шоу»

Защитник московского ЦСКА, проводящий сезон на правах аренды в «Уфе», Вадим Карпов высказался о словах экс-игрока армейцев Василия Березуцкого в «Коммент.Шоу»: «Карпов, ты же говно. Всё равно насрёшь».

«Я такого в свой адрес не слышал, а «Коммент шоу», если честно, не смотрю. Такие шутки мимо я не пропустил бы, запомнил бы точно», — рассказал Карпов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

В текущем сезоне в составе «Уфы» защитник принял участие в двух встречах.

21-летний защитник вызывался в юношеские сборные России различных возрастов. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 200 тысяч.