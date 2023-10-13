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Игрок сборной Парагвая плюнул в спину Месси во время матча

Игрок сборной Парагвая плюнул в спину Месси во время матча
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Футболист сборной Парагвая Антонио Санабрия плюнул в нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси во время матча отборочного турнира ЧМ-2026. Эпизод попал в телетрансляцию — после словесной перепалки между игроками Санабрия плюнул в спину Месси, когда аргентинец проходил рядом с ним. Арбитр на этот момент никак не отреагировал.

Напомним, Аргентина и Парагвай встречались в матче 3-го отборочного тура Южной Америки к чемпионату мира 2026 года. Команды играли на стадионе «Антонио Веспуччи Либерти (Монументаль)» в Буэнос-Айресе (Аргентина). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлом Клаусом (Бразилия). Аргентина одержала победу со счётом 1:0.

Аргентина занимает первое место в группе, набрав девять очков за три матча. Парагвай располагается на седьмой строчке, заработав одно очко.

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