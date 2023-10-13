Скира: Родриго подпишет новый контракт с «Реалом». Отступные составят € 1 млрд

Вингер мадридского «Реала» Родриго Гоэс подпишет новый контракт с «Королевским клубом», сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, новое соглашение с футболистом будет рассчитано до 2028 года. Ранее Скира сообщал, что в контракте будет прописана сумма отступных в € 1 млрд.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 11 встречах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

22-летний Родриго перешёл в «Реал» в 2019 году. В минувшем сезоне бразильский нападающий в 59 матчах забил 19 голов и отдал 11 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 100 млн. Текущее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.