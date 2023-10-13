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Экс-игрок ЦСКА Карпов: «Уфа» для меня — трамплин для возвращения на самый высокий уровень

Экс-игрок ЦСКА Карпов: «Уфа» для меня — трамплин для возвращения на самый высокий уровень
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Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов рассказал о переходе в «Уфу» на правах аренды.

«Очень рад вернуться во взрослый футбол. «Уфа» для меня – трамплин для возвращения на самый высокий уровень. Если бы у меня не было таких целей, меня тут и не было бы. Были и другие предложения, но моё развитие и фактор игрового времени стояли на первом плане. Понятно, что места в составе мне никто не обещал, – его можно заслужить только своим усердием. Если есть шанс, за него надо цепляться», — рассказал Карпов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

В текущем сезоне в составе «Уфы» защитник принял участие в двух встречах.

21-летний защитник вызывался в юношеские сборные России различных возрастов. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 200 тысяч.

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