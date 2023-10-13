Защитник сборной России Волков — о матче с Камеруном: отыграли на пять с плюсом

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков подвёл итоги товарищеского матча с Камеруном (1:0).

«Тяжёлый матч, интенсивный, ребята играют в топовых лигах. Но, как видите, по игре мы не уступаем. Хотя играем в своём чемпионате и без еврокубков. Считаю, мы показали достойную игру, многое получалось как в прессинге, так и в атаке. Я нам за командную игру поставил бы пять с плюсом», — сказал Волков в эфире «Матч ТВ».

В прошедшем накануне матче сборная России одержала победу над Камеруном с минимальным счётом благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. 16 октября команда Валерия Карпина сыграет с Кенией. 21-летний Волков провёл на поле 84 минуты, не записав на свой счёт результативных действий.