Карпов: мне всего 21. Кто-то в этом возрасте только начинает, а у меня уже багаж опыта

Защитник ЦСКА, проводящий сезон на правах аренды в «Уфе», Вадим Карпов поделился ощущениями от спуска из РПЛ во второй дивизион.

«Ключевое, что мне только 21. Кто-то в этом возрасте только начинает, а у меня уже есть багаж опыта. Да, было нелегко: был неудачный опыт в «Текстильщике», травмы, но прямо уж депрессий не было. Сейчас у меня отличный настрой: всё хорошо и в физическом, и в моральном плане», — рассказал Карпов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

В текущем сезоне в составе «Уфы» защитник принял участие в двух встречах.

21-летний защитник вызывался в юношеские сборные России различных возрастов. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 200 тысяч.