Карпов: такой большой клуб, как «Уфа», должен играть в Премьер-Лиге

Защитник ЦСКА, проводящий сезон на правах аренды в «Уфе», Вадим Карпов рассказал о целях уфимцев на сезон, выступающих во Второй лиге.

«Команда и лично я ставим перед собой самые высокие цели. Такой большой клуб, как «Уфа», должен играть в Премьер-Лиге. Сейчас собралась хорошая команда, которая способна вернуться на прежний уровень. Никогда не говори никогда. Считаю, всё возможно», — рассказал Карпов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

В текущем сезоне в составе «Уфы» защитник принял участие в двух встречах.

21-летний защитник вызывался в юношеские сборные России различных возрастов. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 200 тысяч.