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Бекхэм — об участии в сделке по покупке «МЮ»: на данный момент никаких обсуждений не было

Бекхэм — об участии в сделке по покупке «МЮ»: на данный момент никаких обсуждений не было
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм прокомментировал слухи о его участие в сделке по покупке английского клуба.

«Моё участие в сделке по покупке Катаром (катарским шейхом Джассимом. — Прим. «Чемпионата») «Манчестер Юнайтед»? На данный момент никаких обсуждений не было. У меня давние отношения с Катаром из-за моей работы в «ПСЖ», но на данный момент никаких обсуждений не было. Люди пытаются установить связь между этим», — сказал Бекхэм в эфире NBC.

Ранее СМИ сообщали, что бывший капитан сборной Англии одна из нескольких легенд «МЮ», которых катарец хочет пригласить на должности послов клуба.

Дэвид Бекхэм — воспитанник «Манчестер Юнайтед», он выступал за команду с 1993 по 2003 год. В 2003-м Бекхэм перешёл из английского клуба в мадридский «Реал». Сумма трансфера составила € 37,5 млн.

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