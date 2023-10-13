Игрок «Шахтёра» не вернулся на Украину после игры с «Антверпеном» в Бельгии

Футболист украинского «Шахтёра» Александр Распутько не вернулся на родину после матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном», информирует «Динамомания».

Согласно сведениям источника, украинская команда возвращалась из Бельгии на самолёте. Накануне игрок договорился с «Шахтёром» о новом пятилетнем контракте, поэтому никаких предпосылок для таких действий с его стороны не было.

Напомним, молодёжная команда «Шахтёра» обыграла сверстников из «Антверпена» со счётом 2:1. Распутько провёл на поле весь матч, он выступает на позиции центрального защитника. В группе с украинцами и бельгийцами также выступают молодёжные команды «Барселоны» и «Порту». У испанцев в активе шесть очков, у украинцев и португальцев — по три очка. Бельгийцы пока что не набрали ни одного очка.