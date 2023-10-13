Вадим Карпов — о дебюте в ЦСКА: если бы мы выиграли тот матч, хейта не было бы

Защитник ЦСКА, проводящий сезон на правах аренды в «Уфе», Вадим Карпов вспомнил дебют за московский клуб в 2019 году в матче Лиги Европы с «Лудогорцем» (1:5).

«Первые минут десять на поле было сильное волнение. Потом напряжение спало: меня поддержали ребята, тем более в первом тайме мы вели в счёте. До матча я старался излишне не думать, да и времени на это особо не было. Всё произошло довольно внезапно: в самолёте ко мне подошёл Виктор Михайлович и сказал, что буду играть. После матча, наверное, тогда преобладали всё-таки негативные эмоции. Расстроился, конечно, что у меня такой дебют, порадоваться не удалось.

Нужно понимать, что тогда я вышел на свой первый матч за основную команду. Если бы мы выиграли тот матч, хейта не было бы. Ошибки могли быть – это нормально. Кто-то это понимал, а кто-то – нет, ничего страшного. Если отвечать, какой в этом смысл? Ответишь одному, второму, третьему, – ничем хорошим это не закончится в любом случае. Главное для игрока – мнение тренера. Это то, к чему действительно нужно прислушиваться», — рассказал Карпов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

21-летний защитник вызывался в юношеские сборные России различных возрастов. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 200 тысяч.