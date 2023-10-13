Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Головина надеется, что хавбек восстановится к следующему матчу «Монако»

Агент Головина надеется, что хавбек восстановится к следующему матчу «Монако»
Комментарии

Агент полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина Александр Клюев рассказал, что полузащитник может вернуться в строй в самое ближайшее время.

«Есть небольшая травма икроножной мышцы. По срокам восстановления сказать точно не могу. Будем надеяться, что к предстоящей игре «Монако» Александр восстановится от повреждения», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

В четверг, 12 октября, сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Камеруна и одержала победу с минимальным счётом благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. 16 октября команда Валерия Карпина сыграет со сборной Кении.

«Монако» ближайший матч проведёт 22 октября, когда сыграет с «Метцом» в рамках чемпионата Франции.

Материалы по теме
Александр Головин пропустит матчи сборной России с Камеруном и Кенией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android