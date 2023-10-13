Агент Головина надеется, что хавбек восстановится к следующему матчу «Монако»

Агент полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина Александр Клюев рассказал, что полузащитник может вернуться в строй в самое ближайшее время.

«Есть небольшая травма икроножной мышцы. По срокам восстановления сказать точно не могу. Будем надеяться, что к предстоящей игре «Монако» Александр восстановится от повреждения», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

В четверг, 12 октября, сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Камеруна и одержала победу с минимальным счётом благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. 16 октября команда Валерия Карпина сыграет со сборной Кении.

«Монако» ближайший матч проведёт 22 октября, когда сыграет с «Метцом» в рамках чемпионата Франции.