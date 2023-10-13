В «Оренбурге» отреагировали на признание Мансильи игроком месяца в РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал признание полузащитника Брайана Мансильи лучшим игроком чемпионата по итогам сентября.

«Мы счастливы, что Мансилья стал игроком месяца в РПЛ. Когда кого-то из команды признают, всегда хорошо. Он действительно провёл очень сильный отрезок, и дай бог, чтобы так было и дальше. Конечно, это приятно.

Заслужил ли? Мне этот отрезок в исполнении Брайана очень понравился. Не так детально следил за остальными. Но он же свой! Конечно, рады! Заслужил!» — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Отметим, что лучший игрок Российской Премьер-Лиги в сентябре определялся по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, телеэкспертов и болельщиков. В случае победы трёх разных кандидатов лучшим признаётся тот, кого выбрали легенды РПЛ.