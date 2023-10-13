Украинский футболист Александр Распутько мог устроить побег в Россию

Появилось две версии, почему игрок «Шахтёра» Александр Распутько не вернулся на Украину после матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном». Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, дело может быть в том, что игрок придерживается пророссийских взглядов. На этом фоне, отмечает издание, у него случались конфликты с одноклубниками. Возможно, что с побегом из Украины Александру помогли.

По второй версии Распутько попросту не мог договориться с «Шахтёром» о новом контракте. Предыдущее соглашение футболиста с клубом действовало до конца сезона, и Распутько считал, что ему не доплачивают. Зарплата футболиста в «Шахтёре» составляла € 1-2 тысячи в месяц.

Александр Распутько выступал за сборную Украины U19, сыграв за неё четыре матча.