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Украинский футболист Александр Распутько мог устроить побег в Россию

Украинский футболист Александр Распутько мог устроить побег в Россию
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Появилось две версии, почему игрок «Шахтёра» Александр Распутько не вернулся на Украину после матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном». Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, дело может быть в том, что игрок придерживается пророссийских взглядов. На этом фоне, отмечает издание, у него случались конфликты с одноклубниками. Возможно, что с побегом из Украины Александру помогли.

По второй версии Распутько попросту не мог договориться с «Шахтёром» о новом контракте. Предыдущее соглашение футболиста с клубом действовало до конца сезона, и Распутько считал, что ему не доплачивают. Зарплата футболиста в «Шахтёре» составляла € 1-2 тысячи в месяц.

Александр Распутько выступал за сборную Украины U19, сыграв за неё четыре матча.

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