Экс-защитник ЦСКА Карпов рассказал, в чём крутость тренера Гончаренко

Защитник ЦСКА, проводящий сезон на правах аренды в «Уфе», Вадим Карпов назвал бывшего наставника армейцев главным тренером в жизни.

«Для меня он однозначно топ-тренер. Главный тренер во взрослой карьере, он открыл для меня взрослый футбол. Крутость Виктора Михайловича в том, что он постоянно общается с футболистами, подсказывает, детально разбирает ошибки. После каждого матча он подходил и объяснял нюансы, которые ему не нравились, говорил, как можно эти моменты исправить», — рассказал Карпов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

21-летний защитник вызывался в юношеские сборные России различных возрастов. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 200 тысяч.