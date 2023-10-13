Бекхэм — о владельцах «МЮ»: сейчас самое время, чтобы кто-то другой взял ответственность

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм высказался о возможной продаже клуба.

«Все знают, что я болельщик «Манчестер Юнайтед», и я высказывался о ситуации, которая происходит в клубе. Это происходит уже несколько лет. Очевидно, что, когда я рос в «Манчестер Юнайтед» в очень юном возрасте, в команде была большая стабильность. Один и тот же менеджер Фергюсон, потом одни и те же владельцы, теперь, очевидно, что «Манчестер Юнайтед» всегда будет одним из самых больших клубов в мире. Сейчас нам нужно вернуться к стабильности для болельщиков, для игроков, для тренерского штаба, для менеджера, потому что на данный момент её нет, и нам нужно вернуть разговоры о выступлениях на поле.

Хочу ли я, чтобы клуб был продан? Я хотел бы, чтобы группа владельцев, которая возьмёт на себя управление, фактически вернула всё обратно. Так и должно быть. Я не говорю, что нынешние владельцы проделали плохую работу, потому что мы по-прежнему очень успешны на поле и за его пределами, но, как мне кажется, сейчас самое время, чтобы кто-то другой взял на себя ответственность», — сказал Бекхэм в эфире NBC.