Дьяков: в предыдущих матчах сборной мог быть недонастрой, а Камерун — серьёзный соперник

Бывший защитник «Ростова», «Динамо» и ряда других российских клубов Виталий Дьяков подвёл итоги матча между сборными России и Камеруна.

«Выиграли у сильной сборной Камеруна. Может, они играли не совсем основным составом, ведущие игроки матч пропускали. Но всё равно сборная России — молодцы. В обороне смогли сыграть «на ноль», хотя и провалы были, а Сафонов вытаскивал. Но самое главное, что добились победного результата. Это очень важно.

Почему с более сильным соперником более положительный результат? Камерун — одна из лучших африканских сборных, участник чемпионата мира. На такие матчи настраиваться не нужно. А в предыдущих матчах, возможно, был недонастрой. А тут серьёзный соперник, все ребята понимали, с кем будут играть. Вышли с хорошим настроем. Победили — самое важное. Наверное, в товарищеских матчах результат не так важен, но для сравнения и понимания уровня может быть очень важно», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.